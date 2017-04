اليوم .. «محافظ الأقصر» يطلق حملة مكافحة «فيروس سي»

كتب – مراسل «ONA»

يطلق محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، شارة بدء حملة الأقصر خالية من فيروس سي من قرية علي بدر بمركز إسنا جنوب المحافظة بحضور عدد من أعضاء صندوق تحيا مصر ومركز فيروس سي.

وتشمل الحملة تنظيم قوافل طبية للكشف عن المواطنين حاملي فيروس سي وعلاجهم علي أن يتم إطلاق أولي هذه القوافل من قرية علي بدر.

وكان مركز تحيا مصر لعلاج فيروس c وأمراض الكبد بالأقصر بدأ ، الأربعاء الماضي، حملته القومية للقضاء تماما على مرض فيروس بالأقصر والتي تأتى تحت اسم الأقصر عاصمة السياحة العالمية خالية من فيروس c في اطار تحقيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس c بمصر بحلول عام 2020 و كان محمد بدر محافظ الأقصر أول المشاركين في الحملة التي انطلقت اليوم الأربعاء لعمل مسح شامل للأقصر بكاملها لإعلان الأقصر خالية من فيروس c خلال 6 أشهر بنهاية عام 2016.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن الحملة التي قام المركز باطلاقها اليوم ستصل إلى كافة أهالى المحافظة فى المراكز والقرى والنجوع وأن سيارات تحيا مصر ستكون متواجده بشكل يومى لسحب العينات بشكل يومى من المواطنين حتى يتم عمل المسح الشامل لجميع مواطني المحافظة.