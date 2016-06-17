بالصور.. «هيئة قصور الثقافة» تكرم عدد من شعراء الأقصر

كتب – مراسل «ONA»

كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد العدوى، عدد من شعراء المحافظة الكبار، مساء الخميس، ضمن فعاليات ليالي رمضان المقامة بساحة أبو الحجاج بوسط المدينة؛ وذلك لجهودهم الملموسة في نشر الشعر والإبداع بين مختلف فئات الشعب.

وقال الباحث سعد فاروق، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، إنَّ التكريم جاء في إطار احتفالية نظمها بيت الشعر بالتعاون مع فرع ثقافة الأقصر في إطار فعاليات ليالى رمضان الثقافية المقامة بساحة أبو الحجاج.

وأضاف في بيانٍ له، الجمعة، أنَّ الشعراء المكرمين هم: “رمضان عبد العليم من أرمنت وحسين القباحى من الأقصر والنوبى عبد الراضى من أرمنت ومحمد جاد المولى من الأقصر وخالد حلمى الطاهر من أرمنت”.

وأوضح أنَّ احتفالية، أمس الخميس، شملت إلي جانب تكريم الشعراء ندوة دينية بعنوان حسن الجوار للشيخ حسان محمود عرابى وقصيدة للشاعر جرجس نصرى بعنوان أصحاب حضارة، وختاما عرض لفرقة المنشد جابر الذهبى.