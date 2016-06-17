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الجيزة: 220 مليون جنيه لمد شبكة المرافق للمنطقة الإستثمارية

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الجيزة: 220 مليون جنيه لمد شبكة المرافق للمنطقة الإستثمارية الجيزة: 220 مليون جنيه لمد شبكة المرافق للمنطقة الإستثمارية
كشف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، عن تنفيذ مشروع لمـد شبـكة المـرافق للمنطقة الإستثمارية الواقعة بدءاً من ميدان الرماية وحتى الكيلو 28 طريق مصـر أسكنـــــــدرية الصحراوى، بإستثمارات 220 مليون جنيه.

وقال أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز التنفـيذى لمياه الشرب والصـــــرف الصحى التابع لوزارة الإسكان، ويشمل مياه وطرق وشبكة رى وصرف صحى، لافتاً أن المشروع يأتى فى إطار جهود المحافظة لدفع وتشجيع الإستثمار.

أضاف الدالى، فى تصريحات عقب الإجتماع الذى عقده مع نائبه اللواء أسامه شمعه، أنه تم تشكيل لجنة على مستوى عال من النزاهه والشفافيه للبت فى طلبات المستثمرين ورجال الأعمال، بشأن قطـع الأراضى التى تم طرحها بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستثمار ووفقاً للقوانين المنظمة .

من جانبه قال نائب المحافظ، أن المحافظة أتخذت خطوات جادة لتنفيذ خطة الدولة الداعـية الى تشجيع الأستثمار، حيث تم طرح 3 قطع للإستثمار الصناعى و8 قطع كمنطقه خــدمات بالمنطقة الصناعية بأبو رواش ، وتم إعداد كراسة الإشتراطات الخاصـة بطرح الأراضى.

كما تم طرح 5 قطع أراضى أخرى بالمنطقة الإستثمارية بإجمالى 109 فدان بمساحات مابين 2 :83 فدان على جانبى طريق أسكندرية الصحراوى ويجرى حالياً إتخاذ الإجـراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

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