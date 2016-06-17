أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قابيل: العلاقات المتميزة بين السيسي وبوتين عززت المشاركة التجارية بين البلدين

Google+ Print
قابيل: العلاقات المتميزة بين السيسي وبوتين عززت المشاركة التجارية بين البلدين قابيل: العلاقات المتميزة بين السيسي وبوتين عززت المشاركة التجارية بين البلدين

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة (أرشيفية)

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة ، أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، انعكست بشكل إيجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واصفا العلاقات «المصرية- الروسية» بـ«أنها متميزة».

وقال «قابيل»، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سان بطرسبرج الروسية اليوم، إنه لا توجد أي عقبات تعرقل نمو التعاون التجاري مع روسيا، لافتا إلى أنه لمس خلال مباحثاته مع عدد من المسؤولين الروس، من بينهم وزير التنمية الاقتصادية وعدد من رؤساء الشركات الروسية الكبرى، رغبة روسية في تعزيز العلاقات التجارية مع .

وأشار إلى أن مباحثاته مع المسؤولين الروس تناولت سبل تعزيز الاستثمارات والمنطقة الصناعية التي تعتزم روسيا إنشاءها في شرق بورسعيد، وزيادة معدلات التجارة البينية التي شهدت تطورا ملحوظا خلال الربع الأول من هذا العام، بنسبة زيادة بلغت 29% عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على المباحثات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على أهمية الإسراع في تحديد موعد الاجتماع الثاني للجنة الخبراء المعنية بإجراء المباحثات حول اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المقرر عقده بالعاصمة الروسية موسكو، لافتا إلى أنه من المتوقع تحديد موعد بدء المفاوضات الرسمية قبل نهاية عام 2016.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ حوالي 4 مليارات دولار، إلا أن الفائض التجاري يميل لمصلحة روسيا، حيث وصل حجم الصادرات الروسية إلى مصر إلى 5. 3 مليار دولار، لافتا إلى أن وزارته تسعى إلى تقليص معدلات العجز التجاري مع موسكو، وتابع: أن «مصر ترحب بكافة الشركات الروسية الراغبة في دخول السوق المصرية للمساهمة في حركة التنمية الاقتصادية الشاملة».

ونفى «قابيل» وجود أي عقبات تجابه الشركات الروسية في مصر، مشددا على أن إبرام اتفاق تجارة حرة مع روسيا في الوقت الحالي غير وارد، لأن مصر تسعى حاليا إلى التركيز على المفاوضات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مبديًا أمله في استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وروسيا، وعودة السياحة الروسية في مصر إلى معدلاتها الطبيعية.

وقال «قابيل»: إن «مصر يمكن أن تعد بوابة مواتية للصادرات الروسية إلى الدول الأفريقية، خاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة التي تجمع التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث الكوميسا، وساداك، وإياك بشرم الشيخ العام الماضي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب