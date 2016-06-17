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بيليه: تيتي موضع ثقة.. ولا يمكن لوم دونجا على شيء

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بيليه: تيتي موضع ثقة.. ولا يمكن لوم دونجا على شيء بيليه: تيتي موضع ثقة.. ولا يمكن لوم دونجا على شيء

(إفي): قال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إن مدرب منتخب بلاده الجديد أدينور ليوناردي باتشي (تيتي) رجل "يمكن الوثوق به"، ملتمسا العذر للمدرب السابق كارلوس دونجا بعد الخروج من كوبا أمريكا المئوية.

وأكد بيليه "لا يمكن لوم دونجا على أي شيء. لم يحظ بوقت لتسليح الفريق. خسر الفريق وهذا شيء مألوف في كرة القدم"، في تصريحات أدلى بها للصحفيين.

كما اعتبر أسطورة كرة القدم أن تيتي، الذي كان حتى أمس مدربا لفريق كورينثيانز المحلي، هو رجل "محل ثقة" لقيادة السيليساو بعد الإقصاء من دور المجموعات في كوبا أمريكا المئوية على يد منتخب بيرو.

كان تيتي قد رفض في مناسبتين من قبل تولي قيادة السيليساو، لكنه قبل المنصب أخيرا مشترطا عدم قيادة فريق تحت 23 عاما الذي ينافس باعتباره صاحب الأرض على ذهبية أوليمبياد ريو دي جانيرو في أغسطس المقبل.

وأوصى تيتي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم باستمرار روجريو ميكيل في قيادة منتخب تحت 20 عاما والذي سيحل بدلا من دونجا في قيادة منتخب تحت 23 عاما أيضا.

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