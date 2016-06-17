دراسة: عصير التوت البرى يحد من مقاومة الجسم للمضادات الحيوية

نتائج جديدة ومثيرة نشرت مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية بخصوص أحدث صيحة طبيعية للحد من مقاومة المضادات الحيوية، وهى من المشكلات الطبية التى تصاعدت حدتها مؤخرا بسبب سوء استخدام هذه العقاقير الدوائية، وتنذر بفشل علاج أبسط الأمراض فى المستقبل.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من أمريكا وكندا أن التوت البرى الأحمر أو الكرانبيرى يساهم فى علاج مشكلة مقاومة المضادات الحيوية، وقد يحد من الحاجة للاعتماد على الإستراتيجيات العلاجية البديلة للقضاء على العدوى الميكروبية، خاصة التى تصيب الجهاز البولى.

وأوضح الباحثون أن تناول 240 مل من عصير الكرانبيرى يوميا يساهم فى الحد من خطر إصابة السيدات بعدوى الجهاز البولى بنسبة 40% وفقا للتجربة الإكلينيكية التى شملت 322 سيدة، مضيفين أنه يجب إيجاد العديد من الوسائل العلاجية البديلة للمضادات الحيوية المستخدمة لعلاج جميع الأمراض قبل أن تتفاقم المشكلة ويصعب السيطرة عليها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "American Journal of Clinical Nutrition" خلال شهر يونيو الجارى.

- اكتشاف جديد يبشر بالقضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية