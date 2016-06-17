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«ناسا»: شهر مايو الأعلى في معدلات الحرارة منذ 130 عامًا

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«ناسا»: شهر مايو الأعلى في معدلات الحرارة منذ 130 عامًا «ناسا»: شهر مايو الأعلى في معدلات الحرارة منذ 130 عامًا

أرشيفية لارتفاع درجة الحرارة

كشفت وكالة «ناسا» الأمريكية لعلوم الفضاء، عن تسجيل أعلى معدلات لدرجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي خلال شهر مايو عام 2016 منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عالميًا قبل نحو 130 عامًا.

وأوضحت الوكالة، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل ارتفاعًا في درجة الحرارة في مايو 2016 بمعدل 0.02 درجة مئوية مقارنة بنفس الشهر من عام 2015 – حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز».

وأشارت إلى أن شهر مايو يعُد الشهر الثامن على التوالي الذي يسجل ارتفاعًا في درجات الحرارة في الكرة الأرضية، بعد أن صنفت شهر أبريل 2016 بالارتفاع أكثر من 1 بالمئة عن سجلات درجات الحرارة التي سجلت بين عامي 1951 و1980.

وأضافت أن درجة الحرارة على الأرض والمحيطات جاءت أعلى من المتوسط خلال القرن الماضي وقدره 14.8 درجة مئوية بنسبة 0.87 في المئة.

وقد جرى تسجيل ارتفاع درجات الحرارة في الكثير من مناطق جنوب شرق آسيا، وشمال أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأستراليا.

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