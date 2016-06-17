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اعتقال أمينة الاتحاد التركي للنقابات بتهمة «إهانة أردوغان»

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اعتقال أمينة الاتحاد التركي للنقابات بتهمة «إهانة أردوغان» اعتقال أمينة الاتحاد التركي للنقابات بتهمة «إهانة أردوغان»

أرزو جيركيزوغلو

اعتقلت أمين عام الاتحاد التركي التقدمي للنقابات، أرزو جيركيزوغلو، اليوم الجمعة، في اسطنبول بدعوى توجيهه إهانة للرئيس تركي رجب طيب أردوغان.

وألقت الشرطة القبض على جيركيزوغلو في مطار اسطنبول صبيحة كوكجن، بينما كانت في طريقها للتوجه إلى ألمانيا، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وتم رفع دعوى قضائية ضد جيركيزوغلو، أمام النيابة العامة في مدينة ديار بكر بحجة توجيه إهانة اتهامات الرئيس .

وفي الوقت نفسه، اعتقلت السلطات التركية رئيس الاتحاد كاني بيكو بسبب كلمة ألقاها في الماضي.

وكتب بيكو تغريدة على موقع تويتر: “تم توقيفها في المطار بينما كانت متوجهة لألمانيا لزيارة قريب لها يرقد على سرير الشفاء، والسبب خطاب ألقته في الماضي”.

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