أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أستاذة ريجينى فى جامعة كامبريدج ترد على ابتزاز عائلته: مصر بلد آمن

Google+ Print
أستاذة ريجينى فى جامعة كامبريدج ترد على ابتزاز عائلته: مصر بلد آمن أستاذة ريجينى فى جامعة كامبريدج ترد على ابتزاز عائلته: مصر بلد آمن
قالت صحيفة لا كورييرى ديلا سبرا الإيطالية، إنه بعد حالة من الصمت لازمت جامعة كامبريدج، قالت الدكتورة مها عبد الرحمن، الأستاذة المصرية المشرفة على دراسات الدكتوراه الجامعية فى للطالب الإيطالى جوليو ريجينى، فى رسالة إلى المدعى العام الإيطالى، "مصر بلد آمن".

وأضافت الصحيفة، أن مها عبد الرحمن تجنبت فيما سبق الحديث إلى المحققين الإيطاليين حول أى معلومات عن ريجينى، وأرسلت للمدعى العام الإيطالى سيرجيو كولاجيو بريدا إلكترونيا قالت فيها إن "مصر بلد آمن"، مؤكدة أن ريجينى هو من اقترح دراسة دور المنظمات المعارضة منه النقابات للنظام المصرى.

وجاءت تصريحات مها عبد الرحمن بعد مطالبة أسرة ريجينى، أمس الأول، للبرلمان الأوروبى إعلان مصر بلد غير آمن.
>وأكدت الصحيفة أن مها عبد الرحمن نسقت مع الجامعة قبل إرسال هذه الرسالة إلى النيابة العامة فى روما، مشيرة إلى الضغوط التى تمارسها أسرة ريجينى وعدد من أحزاب المعارضة تحرج رئيس الإيطالية ماتيو رينزى، ومازالت تمنع سفر السفير الإيطالى الجديد إلى مصر.

يذكر أن جامعة كامبريدج فرضت سرية كاملة على ما يخص أنشطة ريجينى، الذى قتل فى القاهرة، وفرضت الجامعة سرية تامة على أى معلومات تخص ريجينى حتى من خلال أساتذته الذين كانوا يتلقون رسائله عبر البريد الإلكترونى، كما أن فريق التحقيقات الإيطالى حول مقتل الباحث الإيطالى الذى يرأسه جولاجيو توجه إلى مقر الجامعة فى بريطانيا، ولكن الجامعة رفضت تقديم أى معلومات أو الكشف عن أسرار الأكاديمية إلى وفد التحقيقات الإيطالى، وكذلك عدم إدلاء الأساتذة المتابعين لريجينى الذين كانوا على علاقة به ويتلقون رسائله بأى معلومة عن أنشطة ريجينى.

وكان ريجينى تبادل الرسائل مع الأساتذة فى الجامعة وأراد فريق التحقيقات الإيطالى جمع معلومات عن تلك الرسائل ومهمة ريجينى وسبب تبادله تلك الرسائل، ولكن أثار التكتم الشديد من قبل جامعة كامبريدج الجدل فى إيطاليا حول طبيعة وعلاقة الباحث الإيطالى مع الجامعة، خصوصا مع رفض الإدلاء بأى معلومة حول ريجينى.


>- لجنة العلاقات الخارجية: البرلمان حريص على ظهور الحقيقة فى مقتل ريجينى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب