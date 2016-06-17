التعليم تحرم طالب إعدادى من العام الدراسى بسبب الغش وتخصم لرئيس اللجنة

قرر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم إلغاء امتحان الطالب (ع.ى)"منازل" بالمرحلة الإعدادية فى جميع المواد (الدور الأول) مع حرمانه من أداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام الدراسى، مع احتساب عام الإلغاء عام رسوب يحسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها، وذلك تطبيقًا لأحكام القواعد المنظمة من القرار الوزارى رقم (500).

وبحسب بيان قرر الوزير مجازاة كل من (ع.م) معلم خبير بمدرسة العزازى الإعدادية (مراقب)، و( أ.ح) معلم أول أ (ملاحظ) بمدرسة صان البحرية الإعدادية، و(ه.م) معلم بمدرسة التمارزة الإعدادية (ملاحظ)، و(م.ف) أخصائى مساعد تطوير بمدرسة صان الحجر الإعدادية (مسول الأمن)، و(إ.م) موجه إعدادى (رئيس اللجنة) بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم؛ وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى خلال العمل بلجنة مدرسة رمسيس الإعدادية.

جاء ذلك على خلفية قيام الطالب المذكور بلجنة مدرسة رمسيس الإعدادية التابعة لإدارة الحسنية التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بافتعال المشاكل داخل اللجنة، ومحاولته الغش أثناء أدئه الامتحان فى مادة الهندسة، والهروب بكراسة الإجابة، وحدوث انفلات باللجنة، كما أن المعلمين المذكورين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى خلال العمل بلجنة مدرسة رمسيس الإعدادية، حيث إنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال الطالب المذكور أثناء محاولته الغش فى امتحان مادة الهندسة، وهروبه بكراسة الإجابة.

مصدر:"التعليم"تنتهى من تصحيح الدبلومات الفنية الخميس والنتيجة أول يوليو

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