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مجلس أعيان بنغازى يؤكد دعمه الكامل لقوات الجيش الليبى بقيادة حفتر

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مجلس أعيان بنغازى يؤكد دعمه الكامل لقوات الجيش الليبى بقيادة حفتر مجلس أعيان بنغازى يؤكد دعمه الكامل لقوات الجيش الليبى بقيادة حفتر
أكد مجلس أعيان وقبائل مدينة بنغازى الكبرى دعمه الكامل لقوات الجيش الليبى بقيادة الفريق أول خليفه حفتر والقوات المساندة له.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبى عبر موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» فى بيان نسبه إلى مجلس أعيان وقبائل مدينة بنغازى الكبرى، إن المجلس أكد الوقوف الكامل مع شرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والدعم الكامل لقوات للجيش الليبى بقيادة الفريق خليفة حفتر والقوات المساندة له.

وأضاف البيان، أن الأمن العام ومكوناته هو الجهة الوحيدة التى تقوم بحماية الأمن العام للبلاد، لافتا إلى أن المجلس يدين كل من يتحدث باسمه لدى أى جهة ويطلب من كل القنوات والإذاعات المحلية عدم إذاعة أى بيان أو عمل لقاءات باسمه إلا بموافقة خطية ومعتمدة منه وسوف يكون له الحق القانونى فى ملاحقة المخالف للإعلان.

وأشار إلى أن المجلس على استعداد كامل للتعاون مع أى جهة تسعى إلى الإصلاح وتقريب وجهات النظر بين كل الليبيين، وكان قائد الجيش الليبى الفريق أول خليفة حفتر قد التقى الليلة الماضية مع مجلس أعيان وقبائل مدينة بنغازى الكبرى.

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مصر 365