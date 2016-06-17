حوار في الجول - مدرب إنيمبا: هذه ميزة مواجهة الزمالك عن أي فريق آخر

هناك ميزة في مواجهة الزمالك عن أي فريق إفريقي آخر.. هذا ما يؤمن به بول أيجبوجان مدرب إنيمبا النيجيري ويأمل أن يساعده في تحقيق نتيجة إيجابية يوم الأحد.

ويستضيف إنيمبا منافسه الزمالك يوم الأحد في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا والتي تضم أيضا وفاق سطيف الجزائري وصن داونز الجنوب إفريقي.

الفريق النيجيري يدخل مواجهة الزمالك بعدما خسر أمام شوتنج ستارز بهدف في الدوري، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

ويتحدث أيجبوجان لـFilGoal.com عن استعداده لمواجهة الزمالك، ولماذا تراجعت نتائج الفريق في بطولة الدوري.

وكل ما يلي على لسان مدرب إنيمبا لـFilGoal.com ..

"الميزة في مواجهة الزمالك أننا نستطيع أن نحصل على معلومات تخصهم بشكل أسهل عن أي فريق آخر".

"نعرف الآن جيدا من الفريق الذي سنلعب ضده".

"ولكن أحيانا نجد صعوبة في جمع معلومات عن الفرق الأخرى التي نلعب ضدها، وهذا ما اختلف في الاستعداد للزمالك".

"سنكون عرفنا كل شيء عن الزمالك قبل يوم المباراة، وعلى أتم استعداد لمواجهتهم وتقديم أفضل ما لدينا ضدهم".

"المباراة ستكون على ملعبنا، لذلك كما قلت يجب أن نقدم أفضل ما لدينا، ونتمنى أن يساعدنا الله لتكون النتيجة في صالحنا".

"هذا ما نريده من المباراة".

التراجع في الدوري

"تراجع نتائج إنيمبا في الدوري سببه حالة الإرهاق التي أصابت اللاعبين لتلاحم المباريات".

"لم يحصل اللاعبون على أي وقت للراحة على مدار الشهرين الماضيين".

"الفريق يلعب في كل وقت.. منتصف الأسبوع وحتى في الإجازات".