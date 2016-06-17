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وزارة الدفاع الإسرائيلية تلتزم الصمت حول بناء جدار خرسانى تحت الأرض مع غزة

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وزارة الدفاع الإسرائيلية تلتزم الصمت حول بناء جدار خرسانى تحت الأرض مع غزة وزارة الدفاع الإسرائيلية تلتزم الصمت حول بناء جدار خرسانى تحت الأرض مع غزة
رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية، التعليق على التقارير الإعلامية الإسرائيلية التى أشارت إلى أن إسرائيل تخطط لبناء جدار تحت الأرض على طول حدودها مع قطاع غزة لمنع المجموعات الفلسطينية من حفر ممرات تحت الأرض للدخول إلى لإسرائيل وتنفيذ هجمات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن القادة العسكريين قرروا المضى قدما بالمشروع الذى تصل تكلفته إلى مئات الملايين من الدولارات لبناء جدار إسمنتى فوق وتحت الأرض على طول الحدود الإسرائيلية مع غزة والتى يصل طولها إلى مسافة 60 كيلو مترا.

وفى السياق نفسه، قال مصدر عسكرى إسرائيل لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الوزارة لن تعلق على هذه المسألة.

وتقدر تكلفة المشروع بـ 2.2 مليار شيكل أى حوالى 570 مليون دولار، وسيصل الجدار إلى عمق عشرات الأمتار تحت الأرض وكذلك فوق الأرض.

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