وزير الري يستقبل سفير أسبانيا بالقاهرة ومحافظ الوادي الجديد

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، «أرتورو أفيلو» سفير سفير أسبانيا بالقاهرة، واللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد وذلك للتباحث حول عدد من موضوعات التعاون المشترك بين البلدين، في مجال إدارة الموارد المائية خاصة في المناطق الصحراوية.

واستعرض سفير أسبانيا بالقاهرة، عددا من مشروعات الشركات الأسبانية العاملة في مصر خاصة في مجالات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

من ناحيته، قال سفير أسبانيا بالقاهرة، أرتورو أفيلو، إنَّ بلاده تملك خبرات متميزة في مجال تحلية المياه، مؤكدًا أنَّ مصر يمكن أنَّ تستفيد منها.

وأضاف أنَّ أسبانيا كانت أول من أدخل تقنيات تحلية مياه البحر لأوروبا وأن أسبانيا بها حاليا أكثر من 900 محطة لتحلية مياه البحر.

وأكَّد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء على اهتمام مصر بالتعاون مع إسبانيا، بما تملكه من خبرة طويلة في تحلية المياه، من أجل تطوير تقنيات منخفضة التكاليف للتحلية، إضافة إلى التعاون في تصنيع المعدات الخاصة بالتحلية خاصة أن مصر ودول المنطقة تملك سوقا كبيرا لتقنيات تحلية المياه.