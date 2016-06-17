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إقالة مدير مستشفى «أبو المنجا» بشبرا الخيمة لإهماله فى العمل

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إقالة مدير مستشفى «أبو المنجا» بشبرا الخيمة لإهماله فى العمل إقالة مدير مستشفى «أبو المنجا» بشبرا الخيمة لإهماله فى العمل

وزارة الصحة – أرشيفية

قرر الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الجمعة، إقالة مدير مستشفي أبو المنجا المركزى بشبرا الخيمة، وذلك لاهماله فى العمل وتدنى الخدمات الصحية والقصور والإهمال فى حق المرضى داخل كافة الأقسام الطبية وكثرة غياب الأطباء بالمستشفى ، وتعيين الدكتور عصام حسين خلفا له.

وأضاف الحفناوي، في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أنه سيتم تكثيف المرور على المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة للتأكد على أرض الواقع من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومدى تواجد الأطباء وتوافر الأدوية من أجل تقديم خدمة صحية حقيقة للمرضى كما نص الدستور والقانون.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه خصص لجان للمتابعة وتحرير تقارير بصفة يومية عن مستوى الأداء بكافة المستشفيات والوحدات الصحية خصوصا فى القرى والنجوع والتأكد من تواجد كافة أطقم الأطباء والتمريض والعاملين ورصد جودة الخدمات الصحية، موضحا أن الجولات المفاجئة مستمرة ولا مكان للمقصرين فى حقوق المرضى داخل منظومة الصحة بالقليوبية.

أ ش أ

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