«الري» تعلن بلوغ الحد الأقصى من صرف المياه بالسد العالي

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بلوغ الحد الأقصى من المياه المنصرفة من خلف السد العالي، بكافة الأفرع الأخذة من نهر النيل، بدءًا من فرع قناطر إسنا ونجع حمادي وأسيوط وفروع الوجه البحري إلى أقصى تصرف ومنسوب خلف الأفمام.

وقال “عبد العاطي” في بيانٍ له، الجمعة، إنَّه تم الاطمئنان على وصول المياه إلى نهايات الأفرع وتشغيل محطات الخلط على نهايات الترع للقضاء على أي مشكلة.

وأضاف الوزير أنَّه في ضوء متابعة توزيع المياه على مستوى الجمهورية من قبل جميع الإدارات المركزية للوقوف على حالة الري في المحافظات، تم التأكد من عدم وجود أي شكاوي من المنتفعين.

وتابع:” رؤساء الإدارات المركزية بجميع المحافظات أكدوا أن حالة الري جيدة في مختلف المحافظات، ما عدا نقص المياه بترعة صان السماعنة بمحافظة الشرقية”.

ووجه وزير الري إلى استمرار انعقاد لجنة الأزمات بالوزارة حتى يتم التعامل مع كافة الشكاوى الخاصة بنقص المياه في ضوء المرور اليومي على كافة الترع والمجاري المائية ومواجهة أي اختناقات وتلبية حاجة الزراعات الصيفية أولا بأول، وتخصيص الوزارة خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمياه وذلك على رقم16827.