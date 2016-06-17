سيدات يشكرن الرئيس على مساعدات «تكافل وكرامة» ويتطلعن لترميم منازلهن المتهالكة

أعربت عدد من السيدات بمحافظة سوهاج عن شكرهن للرئيس عبد الفتاح السيسي لحصولهن على مساعدات مالية من برنامج المساعدات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة” والذي تصرفه وزارة التضامن الاجتماعي، كما وجهن الشكر للرئيس لاهتمامه بالمرأة الصعيدية والفقيرة، وتطلعن إلى اهتمام الدولة بترميم أو بناء منازلهن خاصة أنه أغلبها متهالك.

جاء ذلك خلال قيام مندوبة وكالة أنباء الشرق الأوسط بلقاء عدد من المستفيدات من البرنامج بمحافظة سوهاج وذلك بعدة مناطق نفذت فيها التضامن برنامج المساعدات، وهى مراكز أخميم وساقلته وطهطا وعدد من القرى التابعة لهم .. كما شكرن السيدات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لصرف المساعدات باسم الزوجة وليس الزوج، وأكدن أنهن شعرن بقيمتهن ووضعهن على قدم المساواة مع المرأة العاملة – على حد تعبيرهن – حيث توفر لديهن دخل ينفقن منه على احتياجات أولادهن.

واتفقن أغلب المستفيدات على استخدامهن للمساعدة في تلبية احتياجات منازلهن وأطفالهن حيث قمن بشراء ثلاجة لأول مرة منذ زواجهن، ومنحن أولادهن في مراحل التعليم مصروفا شخصيا بشكل يومي – 50 قرشا عن كل يوم دراسي – إلى جانب قيام عدد قليل منهن بإعطاء ابن واحد درس خصوصي إلى جانب تسديد ديون قد اقترضها أزواجهن للإنفاق على احتياجات الأولاد خاصة أن عددا كبيرا من الأزواج عمال باليومية.

ومن السيدات اللاتي التقينا بهم خلال الجولة سعاد محمد قبيصي 30 عاما لديها 4 أطفال، شادية حسن محمد 31 عاما لديها 7 أطفال، علية محمد جمعه 56 عاما لديها 6 أولاد، عبير خليفة 30 عاما لديها 3 أطفال، هدى حسن عبد العال 30 عاما ولديها 4 أولاد وأماني الحضري عبد العال 22 سنة ولديها طفلان .. وجميعهن من قرى مركز ساقلته وأزواجهن عمال باليومية.

ومن مركز أخميم حسناء عبد الحميد أحمد 30 عاما ولديها 4 أولاد، نجوى علي حامد 25 عاما وأمل محمود علام 45 عاما ولديها 7 أولاد إلى جانب موافي أحمد إسماعيل ويصرف مساعدة كرامة لنجليه المعاقين.

أ ش أ