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الأرصاد: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا
> وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين المتوسط و الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن ، بحسب الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر “فيسبوك”:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36
> الإسكندرية 23 30
> مطروح 21 28
> بورسعيد 25 32
> دمياط 23 29
> بلطيم 21 36
> الإسماعيلية 21 36
> السويس 22 37
> العريش 18 33
> نخل 15 35
> طابا 20 36
> الطور 24 35
> مرسى علم 27 40
> الغردقة 25 41
> شرم الشيخ 27 40
> رفح 19 32
> كاترين 18 33
> سيوة 20 37
> المنيا 21 37
> الفيوم 21 37
> رأس سدر 21 37
> أبوسمبل 27 41
> وسط الدلتا 23 37
> أسيوط 21 38
> سوهاج 22 39
> الأقصر 25 41
> أسوان 26 42
> شلاتين 27 39
> حلايب 26 38
> الوادى الجديد 24 39
> قنا 27 40
> نويبع 26 38
> السلوم 19 29

 

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