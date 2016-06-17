أمريكا تصعد للمربع الذهبي لـ«كوبا أمريكا 2016» بفوز مثير على الإكوادور

حجز المنتخب الأمريكي، صاحب الضيافة، المقعد الأول في الدور قبل النهائي ببطولة كاس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2016) بعدما تغلب على نظيره الإكوادوري 2 / 1 صباح اليوم الجمعة على ملعب “سنتشري لينك فيلد” في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وافتتح كلينت ديمبسي، التسجيل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 22، ثم أضاف جياسي زاردس، الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 65 قبل أن يرد منتخب الإكوادور بهدف للاعب مايكل أرويو في الدقيقة 73 .

وشهدت المباراة العديد من الفرصة التهديفية الضائعة من كلا الفريقين على مدار شوطيها، وتألق الحارس الأمريكي براد جوزان بشكل كبير في الدقائق الأخيرة في مواجهة الهجوم الشرس من جانب الإكوادور.

ولعب كل من الفريقين أغلب زمن الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط حيث شهدت الدقيقة 52 طرد جيرماين جونز من صفوف المنتخب الأمريكي ولويس أنطونيو فالنسيا من صفوف الإكوادور.

د ب أ