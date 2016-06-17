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تعرف على فوائد التمر هندى.. يعالج التهابات الحلق ويقاوم الشيخوخة

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تعرف على فوائد التمر هندى.. يعالج التهابات الحلق ويقاوم الشيخوخة تعرف على فوائد التمر هندى.. يعالج التهابات الحلق ويقاوم الشيخوخة
لا تكتمل المشروبات الرمضانية بدون "التمر هندى" الذى تبدأ به بعض الأسر فى رمضان يومهم بعد أذان المغرب، ويعرفه الجميع على أنه عادة رمضانية لمذاقه الطيب، دون أن يتعرفوا على فوائده العديدة لصحتهم.

ويقدم الموقع الأمريكى "fitness" بعض من فوائد التمر الهندى حتى نستفاد به لحماية صحتنا من الأمراض، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين ج ومضادات الأكسدة التى تعمل على تجديد الجلد بشكل طبيعى، بالإضافة إلى المعادن المتعددة كالماغنسيوم والبوتاسيوم، ومن فوائده..

مقاومة الشيخوخة


>وذلك نظرًا لاحتوائه على الأحماض والمواد المضادة للأكسدة والألياف والفيتامينات التى تساعد فى مكافحة الشيخوخة.

خفض درجة الحرارة المرتفعة

عند تناوله يتم تقليل درجة الحرارة المرتفعة بصورة طبيعية دون التعرض لمضاعفات تصل أحيانًا إلى الحمى، حيث يعمل التمر الهندى على تطهير الجسم من مسببات ارتفاع درجة الحرارة.

علاج التهابات الحلق


>عند مزج التمر الهندى مع أى محلول آخر يستخدم كعلاج فعال لتطهير مكان الالتهاب وتعقيمه.

تنقية الدم


>عند تناول مشروب التمر هندى بين وجبات الطعام التى نتناولها فى رمضان يقوم تلقائيًا بتنقية الدم من السموم التى تصل إليه من المصادر المتعددة.

يحمى الجسم من السرطان


>لاحتوائه على مضادات للأكسدة كثيرة فهو يساعد الجسم على مقاومة السرطان ورفع كفاءة عمل جهاز المناعة الخاص بك.

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