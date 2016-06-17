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أخبار لبنان.. رئيس الوزراء يبدى أسفه لاستقالة وزيرى حزب الكتائب

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أخبار لبنان.. رئيس الوزراء يبدى أسفه لاستقالة وزيرى حزب الكتائب أخبار لبنان.. رئيس الوزراء يبدى أسفه لاستقالة وزيرى حزب الكتائب
أبدى رئيس اللبنانية تمام سلام، أسفه لإعلان حزب "الكتائب اللبنانية" استقالة وزيريه سجعان قزى (وزير العمل)، وآلان حكيم (وزير الاقتصاد) من الحكومة.

ونوه سلام - خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اللبنانى اليوم "الخميس" - بأداء الوزيرين المستقيلين سجعان قزى وآلان حكيم فى الحكومة.

على صعيد آخر، أدان تمام سلام التفجير، الذى استهدف مؤخرا أحد المصارف اللبنانية.. مؤكدا حرص الحكومة على الاستقرار الأمنى وعلى حماية القطاع المصرفى الذى يقوم بدور كبير على الصعيدين الاقتصادى والوطني.

وأشار إلى الإجراءات المتخذة فى هذا المجال سواء على صعيد مصرف لبنان، أو جمعية المصارف، أو على صعيد الإجراءات القضائية والأمنية الكفيلة بحماية هذا القطاع، مؤكدا متابعته لهذا الموضوع مع وزير المالية على حسن خليل.

ووافق مجلس الوزراء اللبنانى على مشروع قانون يرمى إلى فتح اعتماد إضافى لتغطية العجز للإدارات ذات الموازنات الملحقة، وطلب رئيس الحكومة من وزير الاتصالات اللبنانى إعداد تقرير إضافى بشأن فضيحة الإنترنت غير الشرعى والاتصالات بما طرأ على الملف من مستجدات، لاسيما ما يتعلق بمسائل المكالمات الدولية غير المشروعة، ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال 15 يوما على الأكثر.

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مصر 365

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