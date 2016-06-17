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أخبار اليمن.. مليشيا الحوثى وصالح تطلقان صاروخا على منطقة عسكرية بمأرب

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أخبار اليمن.. مليشيا الحوثى وصالح تطلقان صاروخا على منطقة عسكرية بمأرب أخبار اليمن.. مليشيا الحوثى وصالح تطلقان صاروخا على منطقة عسكرية بمأرب
أطلقت مليشيات الحوثيين وصالح فجر اليوم صاروخا على مدينة مأرب شرق اليمن، من مواقعهم فى جبل هيلان، وذكر مركز سبا الاعلامى أن الصاروخ من طراز كاتيوشا ولم يعرف بعد ما إذا كان هناك ضحايا أم لا .

وأوضح أن اطلاق هذا الصاروخ يأتى ضمن حوالى 90 خرقا للمليشيات للهدنة فى جهتى مأرب ونهم شمال العاصمة صنعاء والتى شملت استقدام تعزيزات عسكرية وقصف بالصواريخ والهاون والمدفعية ومختلف الأسلحة استهدفت مواقع الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وسقط شهداء وجرحى بسبب القصف لم يحددهم .

ولكن وكالة خبر للانباء التابعة لحزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق حليف الحوثيين أكدت أن الجيش اليمنى أطلق صاروخا بالستيا استهدف المنطقة العسكرية الثالثة فى مأرب صباح اليوم وأن المعلومات الأولية تفيد بسقوط قتلى وجرحى وإلحاق خسائر مباشرة فى المكان .

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