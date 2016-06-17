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مقتل وإصابة 10 جنود بالجيش الليبى جراء سقوط قذيفة على تمركز للقوات ببنغازى

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مقتل وإصابة 10 جنود بالجيش الليبى جراء سقوط قذيفة على تمركز للقوات ببنغازى مقتل وإصابة 10 جنود بالجيش الليبى جراء سقوط قذيفة على تمركز للقوات ببنغازى
لقى 3 جنود بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب 7 آخرون، جراء سقوط قذيفة هاون 120، على تمركز للقوات التابعة للكتيبة بالقرب من الحضيرة الجمركية بمنطقة قنفود غرب بنغازى.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الكتيبة 309 مجحفلة طبرق ،المنذر الخرطوش ،فى تصريح اليوم،استشهاد ثلاثة جنود من الكتيبة وإصابة 7 آخرين جراء سقوط قذيفة هاون “120” على تمركز للقوات التابعة للكتيبة بالقرب من الحضيرة الجمركية بمنطقة قنفود غرب بنغازى .

وأضاف الخرطوش أن أفراد الكتيبة حققوا تقدما كبيرا بمحور قنفودة نحو الحظيرة الجمركية ، حيث أن أفراد الكتيبة يضيقون الخناق على بقايا الجماعات الإرهابية بمحيط الحضيرة.

وأشار إلى أن قوات المدفعية بالكتيبة شنت هجوما شرسا فى ساعات الإفطار الأولى أمس باغتت بقايا الجماعات الإرهابية وخلفت خسائر كبيرة فى الأرواح والآليات بالجماعات الإرهابية .

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