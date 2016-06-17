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مصادر: السكة الحديد تؤجل زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية

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مصادر: السكة الحديد تؤجل زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية مصادر: السكة الحديد تؤجل زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية
كشفت مصادر مطلعة عن تأجيل هيئة السكة الحديد تنفيذ قرار زيادة تذاكر القطارات المكيفة 20% والمميزة والمطورة أو العادية 10%، لأجل مسمى، بعد كان مُخططا تطبيقها من أول يوليو المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إنه لم يرد إلى وزارة النقل موافقة من مجلس الوزراء على تطبيق القرار السابق، والخاص بزيادة أسعار التذاكر بنسبة 20% لمدة خمس سنوات مقبلة، ابتداءً من يوليو 2016، والذى وافق عليه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.

وأضافت المصادر، أنه لم يتم إدراج هذه الزيادات فى موازنة العام المالى المقبل، والتى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء.

وزير النقل: لا زيادة فى أسعار تذاكر المترو.. والأولوية لتحسين الخدمة
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