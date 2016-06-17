وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: 32.8 مليار جنيه ميزانية الصعيد بزيادة 62%

كشف مصطفى سالم، عضو مجلس النواب بمركز طهطا فى سوهاج، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أنه تم رفع الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة عام 2016 – 2017 لإقليم الصعيد من مبلغ 20 مليارا و200 مليون جنيه إلى مبلغ 32 مليارا و800 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة بنسبة زيادة تصل إلى 62 %.

وقال "سالم"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بمقترح إلى لجنة الخطة والموازنة بضرورة الاستغلال الأمثل للمبانى والأراضى الحكومية غير المستغلة، وتمت الموافقة على المقترح بإجماع الأعضاء، مشيرا إلى أنه سبق عرض هذا المقترح على رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بنواب سوهاج، وأصدر بعدها قراراً بتشكيل لجنة وإنشاء صندوق سيادى ينظم هذه العملية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، عرضت على رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أثناء انعقاد جلسات اللجنة، مقترحاً للاستفادة من أراضى مدارس الزراعة بمراكز محافظة سوهاج، عن طريق استقطاع جزء منها للبيع والبناء على الجزء الباقى، مع خلق بديل فى الظهير الصحراوى الجديد لتعليم الطلاب على أعمال الزراعة، الأمر الذى يوفر أموالا لإقامة المدارس الجديدة بدلا من البحث عن اعتمادات مالية، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى المملوكة لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء عدد من المدارس لحل مشكلة زيادة الكثافة الطلابية فى مدارس الصعيد وحل مشكلة المدارس المؤجرة والآيلة للسقوط، ووافق رئيس الهيئة على هذا المقترح، مؤكدا أنه سيقدم حصرا لتلك المدارس على مستوى الجمهورية وتقديم مذكرة لرئيس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها.

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