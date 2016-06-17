للحوامل.. تعرفى على سبب تورم القدمين "الطبيعى" فى أواخر الحمل

فى الثلث الأخير من الحمل تظهر بعض الأعراض على بعض الحوامل، وهناك أعراض شائعة منها تورم القدمين بشكل ملحوظ لدى الكثير من النساء، ونخص هنا بالحديث التورم الطبيعى الذى لا خوف منه ولا ضرر فيه وهو ما يحدده الطبيب وحده.

الدكتور عمرو عباسى –استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث– قال لـ"اليوم السابع"، إن تورم القدمين فى الثلث الأخير من الحمل أى فى الشهور الأخيرة منه، يرجع إلى أسباب كثيرة، والطبيعى وغير المرضى منه، يكون بسبب زيادة حجم الرحم الذى يحوى الجنين بشكل كبير ولأقصى درجاته تدريجيًا.

وتابع استشارى أمراض الولادة والنساء حديثه، موضحًا أن كبر الرحم يساعد على المزيد من الضغط على الأوعية الدموية، فضلاً عن أن السوائل التى تسرى فى الأوعية الدموية تزيد بشكل ملحوظ فى تلك الفترة، مع صعوبة رجوع وتدفق الدم وكذلك زيادة فى ضربات القلب.

ومن هنا يصبح سبب التورم طبيعيًا ومن تطور الحمل الطبيعى، ولا داع للقلق فى تلك الحالات:

>- ورم بسيط

>- ألم بسيط

>- القدم طبيعية لا زيادة إلا فى تغير قياس القدم نفسه

>- إذا غرزت المرأة إصبعها فى القدم المتورم فلم تترك علامة ولا تظهر كحفرة

>- لا علامات على القدم غير صحية كاحمرار أو سخونة

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