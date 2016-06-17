لو عايز تحافظ على صحة بشرتك فى رمضان.. ابعد عن الطرشى و"ميته"

إذا أردت أن تحافظ على صحتك خلال شهر الصيام الفضيل، فعليك أولاً أن تتبع نصائح غذائية سليمة، وتتبع نظامًا غذائيًا غير دسم أو ملىء بالأخطاء كى تتمكن من الحفاظ على صحتك والوقاية من المرض خاصة بعد رمضان.

الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، نصح كل الصائمين خلال الشهر الفضيل، بضرورة التركيز على الحفاظ على بشرتهم وصحة جلدهم خلال الصيام، وذلك لأن عوامل جفافه كثيرة ومتوفرة، لذا عليهم أن يكونوا أشد حذرًا.

وتابع استشارى الجلدية حديثه، ناصحًا بضرورة البعد عن أهم مسببات مشكلات الجلد وجفافه والذى يكثر تناوله خلال هذا الشهر الفضيل، لأنه من الأطباق المحببة للمصريين على مائدة الإفطار، وهو طبق الطرشى أو المخللات بأنواعها، إلا أنها تسبب مشكلات جلدية وتضر بحالة الجلد والبشرة، ولا تحافظ على ترطيبها.

ونصح استشارى الأمراض الجلدية الصائمين، بالاهتمام بالبدائل الصحية للطرشى والمخللات، والتى من أهمها على الإطلاق، تناول طبق كبير من خليط الخضراوات الطازجة "السلطة"، على أن يمتلئ الطبق بالورقيات المهمة الغنية بالمياه كالخس والجرجير، وكذلك المكونات الأساسية التى يجب أن تتواجد فيه، مثل الجرجير والجزر، وبعض قطع الطماطم، وكذلك الخيار كمكون أساسى غنى بالمياه ويرطب البشرة والجسم، والحفاظ على تناول هذا الطبق يوميًا على مائدة الإفطار أو السحور أو كلاهما يغنى عن الطرشى ومياهه الحارة، ويحافظ على صحة الجلد نضرة.

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