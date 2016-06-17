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ضبط 3 آلاف لفة "ياميش" مجهولة المصدر داخل محل بباب الشعرية

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ضبط 3 آلاف لفة "ياميش" مجهولة المصدر داخل محل بباب الشعرية ضبط 3 آلاف لفة "ياميش" مجهولة المصدر داخل محل بباب الشعرية
نجحت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط 3 آلاف لفة "ياميش رمضان" مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص فى منطقة باب الشعرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت معلومات لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بنطاق دائرة قسم شرطة باب الشعرية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "ياميش رمضان" ذات منشأ أجنبى خالية من أى مستندات تفيد مصدرها تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب المحل وبحوزته 3102 لفة ياميش رمضان "قمر الدين، تين مجفف، تمر هندى، زبيب" مدون عليها علامات تجارية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.


>ضبط 15 ألف لفة "ياميش" مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة

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مصر 365

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