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غدا.. أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية لعدم تنفيذه حكم حبس توفيق عكاشة

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غدا.. أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية لعدم تنفيذه حكم حبس توفيق عكاشة غدا.. أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية لعدم تنفيذه حكم حبس توفيق عكاشة
تنظر محكمة جنح أول أكتوبر الحكم فى دعوى المذيعة رضا الكرداوى، التى تطالب فيها بحبس وزير الداخلية وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائى صادر بحبس طليقها توفيق عكاشة.

واستندت طليقة توفيق عكاشة فى دعواها إلى المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة لكل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائى.

يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت بحبس توفيق عكاشة شهرين لامتناعه عن سداد نفقة ابنه يوسف لمطلقته.


>18 يونيو أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية لعدم تنفيذه حكم حبس توفيق عكاشة

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