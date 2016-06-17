اسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17/6/2016 يرتفع بشكل جنونى

ارتفعت اسعار الذهب فى مصر خلال تداولات اليوم بشكل جنونى ،و حقق ارتفاعاً وصفه البعض بالارتفاع الصاروخي، خصوصاً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي يوم أمس الذي أبقى فيه سعر الفائدة عند نفس المستوى بين 0.25% و 0.50%.

انخفضت أسواق الأسهم بشكل حاد في الفترة الماضية، ورافق ذلك قلق كبير تجاه التصويت البريطاني المنتظر أن يتم قريباً، وكل هذه الظروف تسبب اتجاهاً نحو طلب الملاذ الآمن، ومنه يرتفع الذهب بشكل حاد.

استطاع سعر الذهب أن يحقق خلال الجلسة الأمريكية يوم أمس مكاسب بلغت 0.47% بإغلاقه عند مستوى 1291.50، وقد لامس الأعلى عند سعر 1297.90 دولار بسعر الطلب قبل أن ينخفض قليلاً عند الإغلاق.

وارتفع سعر الذهب بشكل أكثر قوّة، حيث استطاع أن يحقق الأعلى عند سعر 1314.80 والذي يعتبر الأعلى لسعر الذهب منذ شهر أغسطس عام 2014، والآن يتداول في مستويات حول سعر 1304.60 دولار، في مكاسب تقدّر بحوالي 1.01%.

الاتجاه الصاعد قد يستمر في حال استطاع السعر أن يستقر فوق المستوى 1300.00 دولار، فالظروف الاقتصادية حالياً مناسبة لأن نشهد مزيداً من تدفق الشراء للذهب، خصوصاً مع القلق الكبير من أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد بحصول أزمة مالية في الاتحاد الأوروبي، وقد يسبب تباطؤ فى الاقتصادي الدولي.

أسعار الفائدة المنخفضة في البنوك المركزية وعدم رفعها في الفيدرالي الأمريكي تقلل الطلب على السندات الأمريكية، وهذا ما يعتبر سبب رئيسي وراء الاتجاه للذهب أيضاً، وفي ظل حالة عدم الوضوح في اتجاهات الاقتصاد الدولي، فالذهب من المحتمل أن يستمر في الارتفاع شريطة أن يبقى مستقر فوق الحاجز النفسي 1300.00 دولار.

وشهدت اسعار الذهب داخل محلات الصاغة ارتفاعا جنونيا بداية من عيار 24 حتى عيار 18 وتوقعات باستمرار ارتفاع اسعاره .

شبكةعيونالإخبارية

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