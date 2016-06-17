سعر الدولار فى السوق السوداء مقابل الجنية المصرى اليوم الجمعة 17/6/2016

شهد سعر الدولار فى السوق السوداء حالة من الارتفاع حيث سجل عند 10.80 جنيه للشراء، و10.90 جنيه للبيع ،حيث ارتفعت اسعاره عند مقارنتها بالأمس ،وشهدت اسعار الدولار الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار والتذبذب ما بين الارتفاع يوما والانخفاض اليوم الاخر ، ويرجع ذلك الى ركود النشاط التجارى بسبب الدخول فى شهر رمضان وانخفاض نسبة الاستيراد .

اما عن اسعار صرف الدولار الامريكى ، فنلاحظ انه استطاع ان يحافظ على استقراره داخل الاسواق الرسمية حيث سجل 8.83 قرش للشراء و 8.88 قرش للبيع ، ويسعى البنك المركزى برئاسة طارق عامر الى المحافظة على استقرار الدولار ومنع ارتفاع اسعاره .

كان البنك المركزي قد أعلن عن إستلام ودائع من الإمارات والسعودية خلال الأيام القادمة، فضلا عن إعلان محافظ البنك المركزي فى لقائه مع رئيس الجمهورية إستقرار فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وزيادة الودائع بالعملة الخضراء خاصة بعد شهادة بلادي التي قام البنك المركزي بطرحها فى البنوك المصرية لتشجيع العملاء علي إيداع الدولار فى البنوك المصرية وارتفاع الاحتياطى الاجنبى .

يطرح البنك المركزي أسبوعيا عطاء دولاريا لضبط سعر الدولار الأمريكي ولتوفير العملة الأجنبية فى السوق المصرية لتلبية إحتياجات المستثمرين من الدولار الأمريكي، وأسهمت الزيادات في سعر الدولار فى السوق السوداء في زيادة أسعار المنتجات الغذائية بشكل كبير وخاصة وأن معظم المنتجات في السوق المصري مستوردة مما دعا التجار للجوء للسوق السوداء من أجل الحصول على الدولار .

ويذكر ان البنك المركزى قد قام بدمج الثلاث عطاءات الدولارية والتى كانت تقام يومى الاحد والثلاثاء والخميس فى عطاء دولارى واحد يقام كل ثلاثاء باجمالى 120 مليون دولار من اجل سد حاجة المستوردين وغيرهم من العملاء من الدولار ومنع لجوءهم الى السوق السوداء .

شبكةعيونالإخبارية

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