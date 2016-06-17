مروة وأسعد يحملان المخرج مسؤولية المشهد المثير

أثار مشهد في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الاجتماعي السعودي "شد بلد" الذي يعرض في رمضان على قناة روتانا خليجية، الكثير من اللغط مؤخراً، بعد الهجوم والانتقاد الشديد الذي تعرض له العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما بطليه واللذين جسدا هذا المشهد الفنانين أسعد الزهراني ومروة محمد.

ويتضمن المشهد الذي اعتبره من هاجمهوه مسيئاً وخادش للحياء ضمن حلقة بعنوان "أبلة مروة"، نظرات مثيرة وغير لائقة وتحمل ايحاءات جنسية من الفنان أسعد الزهراني - الذي يلعب دور السائق الهندي الذي يعمل عند "أبلة مروة" التي تؤدي دورها الفنانة مروة محمد – لجسد مروة محمد من الخلف.

ورغم أن مضمون الحلقة يتناول معاناة المرأة السعودية التي تعيش مع أبنائها لوحدها دون معيل وقضية قيادة المرأة للسيارة وتوعي العائلات ‏السعودية من سلوكيات بعض السائقين، إلا أن المشهد والحلقة بل والعمل ككل تعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بأن العمل وصناعه لم يراعوا عادات وتقاليد المجتمع ولا روحانيات الشهر الفضيل ووصفوه بالسقطة في الدراما السعودية.

ودشن المغردون هاشتاق للهجوم على "شد بلد" والفنانين أسعد الزهراني ومروة محمد بعنوان "أسعد_الزهراني_لقطة_منحرفة"، تضمن آلاف النتغريدات التي تحمل انتقادات واسعة لهذا المشهد، وإن كان بعض المغردين قد دافعوا عن المشهد والحلقة من حيث كونها تكشف معاناة المرأة مع قضية قيادة السيارة.

ومع هذه الهجمة، خرجت الفنانة مروة محمد عبر حسابها على تويتر وتصريحات صحفية لتوضح أن من انتقد عملها فهو محب يستحق الاحترام والنقاش أما من انتقد شخصها فهو حاقد، مهددة المغردين المسيئين بمقاضاتهم قائلة "كل من قذف وتطاول على مروة محمد سيتم تصوير تغريدته ورفع قضية سب وقذف عليه"، وأكدت أنها ممثلة تؤدي دورها فقط، محملة المسؤولية للمخرج عبدالخالق الغانم في تصوير هذا المشهد دون علمها.

كما تبرئ الفنان أسعد الزهراني، خلال استضافته في برنامج "الشريان" علىmbc أمس، من المشهد نهائياً حيث أنه ممثل يؤدي دوره فقط، محملاً المخرج عبد الخالق الغانم مسؤولية تصوير هذا المشهد وتوجيه الكاميرا والمونتاج.

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