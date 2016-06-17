في رأيك بالـ SHOW : تناقض في آراء المشاهدين حول "حارة الشيخ"

في استفتاء جديدة ضمن محطة رأيك بالـ SHOW اليومية، التي تشكل همزة وصل بين القراء و"سيدتي نت"، عبّر القراء بجرأة وموضوعية عن رأيهم بمسلسل "حارة الشيخ" وهو من الأعمال التاريخية التي تضيء على حقبة زمنية معينة من تاريخ المملكة العربية السعودية، ويعرض في رمضان 2016.

ولقد تراوحت آراء القراء بين الإيجابية جداً، التي وجدت فيه عملاً زاخرلً بالإثارة والتشويق، ويساهم في توطيد العلاقة بين الأجيال، بينما انتقده آخرون بشدة، ووجدوه رديئاً على مستوى الأداء والفكرة.

مسلسل "حارة الشيخ" يحكي أحداثاً تاريخية في مدينة جدة خلال العهد العثماني، وهو من كتابة بندر باجبع، وإخراج المثنى صبح، ويشارك فيه من الممثلين من أبرزهم محمد بخش، خالد الحربي، جميل علي، يوسف الجراح وعبد المحسن النمر.

كيف أتت تعليقات القراء على مسلسل "حارة الشيخ"؟

- نور الجدعاني من جدة – المملكة العربية السعودية، إنتقدت مسلسل "حارة الشيخ"، وأكدت أنه لم يعجبها، قصة وأداء وفكرة، وقالت " المسلسل لم يعجبني، سواء على مستوى أداء الممثلين والممثلين المشاركين فيه، أما على مستوى فكرته هو عمل سلبي".

- بدور علوش من الرياض- المملكة العربية السعودية، أبدت إعجابها بمسلسل "حارة الشيخ"، وأكدت أنه عمل تراثي يحكي تاريخ المملكة كما أنه غنيّ بالأحداث، وقالت "مسلسل جميل جداً، تراثي، وأحداثه مثيرة ورائعة جداً".

-إبراهيم ذكي من الإمارات العربية المتحدة، وجد في مسلسل "حارة الشيخ" تكاملاً على كافة المستويات، كما أكد أنه عمل جيّد وأنيق، وقال "مسلسل رائع وجميل، وهو يزخر بالأحداث الراقية والشيّقة".

-هديل أبو رعد من الإمارات العربية المتحدة، أكدت على إعجابها بمسلسل " حارة الشيخ" لأنه يضيء على حقبة زمنية معينة حافلة بالقصص والأحداث، ولكنها وجدت في الوقت نفسه، أن فيه بعض المبالغة، وأوضحت " المسلسل جميل، وهو يعكس حياة المجتمع السعودي في حقبة زمنية كانت تزخر بالقصص والحكايا، ولكنني شعرت أن هناك القليل من المبالغة في بعض المشاهد. لكن مسلسل "حارة الشيخ" من الأعمال الشيقة التي تدفعنا إلى مشاهدتها".

-منيرة ابراهيم بن هندي، من المملكة العربية السعودية، أشادت بمسلسل "حارة الشيخ"، مشيرة إلى أنه يعرّف المشاهد على تاريخ المملكة ويساهم بتمتين الروابط بين الأجيال، وقالت " مسلسل "حارة الشيخ" من أفضل المسلسلات التي توضح للجيل الجديد تاريخ المملكة مما يعمّق الترابط بالإرث التاريخي والثقافي بين الأجيال".

- خولة العويري من الجزائر، عبّرت عن أعجابها بمسلسل "حارة " ووصفته بـ "الجيد"، كما رأت أنه عمل شيق وقالت " لقد أحببت العمل كثيراً، وأنا اتابعه لأنه جيد جدا وفيه الكثير من التشويق".

- وجيه ياسرمحمد أبوعادي، من مصر، وجدت "مسلسل "حارة الشيخ" عادياً، ووصفته بأنه نصف جيد" وقالت " مسلسل متوسط يعنى جيد نص حلو".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "حارة الشيخ".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "نص يوم".

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