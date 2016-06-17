بالفيديو: ميس حمدان تفقد وعيها بأدغال هاني رمزي وتطلب الإيقاع بشقيقتها!

بعدما استنفدت قاموس الشتائم باللغة العربية والإنكليزية، وابتهلت بكل أدعية النجاة من أنياب الأسد وعضة الثعبان، فقدت الفنانة ميس حمدان، الوعي وأغمي عليها، بعدما ظهر الفنان هاني رمزي ليكشف حقيقة مقلبه في الأدغال، وكان طلبها الوحيد هو إخضاع شقيقتها مي للمقلب نفسه.

ميس حمدان ظلت طوال فترة المقلب متقلبة ما بين الابتهال لله لطلب النجاة "من أجل والدتها وعائلتها" وبين توجيه السباب للجميع، وبمجرد ظهور هاني رمزي فقدت وعيها وقام فريق العمل بحملها فوق كرسي، وسألت هاني عن سر استضافتها رغم أنها وجهت له الكثير من السباب العام الماضي، وقالت:" الله يسامحك تعمل فيا كدا ليه .. أنا عايزاك تجيب أختي مي .. وبقول لجمهورك كل سنه وهم طيبين".

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