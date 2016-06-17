الرئيس اوباما في اورلاندو للقاء "الأبطال" وعائلات الضحايا

وصل الرئيس الأمريكي باراك اوباما Barack Obama يوم الخميس الى مدينة اورلاندو في الولايات المتحدة، من أجل دعم أسر ضحايا الاعتداء الذي أوقع 49 قتيلاً في ملهى ليلي، ولقاء الذين تصرفوا ببطولة خلال الهجوم.

وقال إريك شولتز، المتحدث بإسم الرئيس، إن الأخير ينوي ان يبعث برسالة واضحة الى سكان اورلاندو، ليثبت لهم ان الامريكيين جميعهم يقفون الى جانبهم. وسيلتقي أوباما عائلات العديد من الضحايا لتقديم العزاء ومواساتهم، كما ينوي التحدث الى اعضاء في فرق الانقاذ والاطباء والممرضات ورجال الاسعاف الذين تحركوا ببطولة بدون ان يكترثوا لسلامتهم الشخصية.

يشار الى ان الهجوم الذي يعد الاخطر في الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، نفذه أمريكي من اصل افغاني يدعى عمر متين، وقد قتل خلال تبادل لاطلاق النار مع الشرطة.

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