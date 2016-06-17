ليل واين ينجو من الموت ويلتقي جمهوره في حفل صاخب

تعرض نجم الهيب الهوب الأمريكي ليل واين Lil Wayne يوم الإثنين الماضي لنوبة قلبية مفاجئة في الجو، خلال انتقاله بطائرته الخاصة من ولاية ويسكونسن إلى ولاية كاليفورنيا.

وكشف موقع TMZ ان واين نقل إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف التي وصلت في الحال بعض هبوط الطائرة اضطرارياً في ولاية نبراسكا لإسعاف النجم البالغ من العمر 33 عاماً.

وأكد الموقع عينه ان صحة النجم تحسنت وخرج في اليوم الثاني من المستشفى، وشارك يوم الأربعاء في حفل E3 Expo، مقدماً أجمل الاغنيات التي رددها معه الجمهور.

يشار الى ان المغني ليل واين تعرض منذ فترة لنوبة مماثلة ورفض العلاج، ما أدى الى تعرضه لنوبة أخرى كادت أن تودي بحياته.