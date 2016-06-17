أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ليل واين ينجو من الموت ويلتقي جمهوره في حفل صاخب

Google+ Print

الجمعة 17-06-2016 04:14

تعرض نجم الهيب الهوب الأمريكي ليل واين Lil Wayne يوم الإثنين الماضي لنوبة قلبية مفاجئة في الجو، خلال انتقاله بطائرته الخاصة من ولاية ويسكونسن إلى ولاية كاليفورنيا.

وكشف موقع TMZ ان واين نقل إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف التي وصلت في الحال بعض هبوط الطائرة اضطرارياً في ولاية نبراسكا لإسعاف النجم البالغ من العمر 33 عاماً.

وأكد الموقع عينه ان صحة النجم تحسنت وخرج في اليوم الثاني من المستشفى، وشارك يوم الأربعاء في حفل E3 Expo، مقدماً أجمل الاغنيات التي رددها معه الجمهور.

يشار الى ان المغني ليل واين تعرض منذ فترة لنوبة مماثلة ورفض العلاج، ما أدى الى تعرضه لنوبة أخرى كادت أن تودي بحياته.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي