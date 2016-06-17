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سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة
انتظمت الحركة المرورية أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم، الجمعة، أمام العديد من السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق لتنظيم حركة المركبات.

وشهد محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق أكتوبر فى طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان سيولة مرورية فى حركة السيارات، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، وكذلك أعلى كوبرى 15 مايو ومناطق وسط البلد، وقطاع شرق القاهرة، وأعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة وبنزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان.


>النشرة المرورية.. سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

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