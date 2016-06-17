وزارة البيئة تقدم خطتها للقضاء على "القمامة" إلى البرلمان بداية الأسبوع

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة البيئة أبلغته بأنها سترسل للجنة الأسبوع المقبل، الخطة القومية التى أعدتها للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة وتطوير منظومة النظافة فى مصر

وقال "السجينى" لـ"اليوم السابع" إن قضية النظافة والقمامة على رأس اهتمامات وأولويات اللجنة، ولابد أن تنتهى خلال الشهور القليلة القادمة فى عام 2016 الجارى، لتتحول من عبء على الدولة إلى منفعة اقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنه تواصل مع وزير البيئة، لافتاً إلى أن وزارة البيئة لديها رؤية كاملة مطمئنة، لكنها تصطدم بعراقيل وتشابكات، وأنه سأل وزير البيئة عن المسئول عن تنفيذ تلك الرؤية والتغلب على تلك العراقيل، وأكد له الوزير أنها مسئولية مجلس الوزراء وأنه سيتم عرض رؤيتهم على مجلس الوزراء.

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