القضاء الفرنسى يفصل اليوم فى دعوى فتح التحقيق فى وفاة ياسر عرفات

يصدر القضاء الفرنسى اليوم الجمعة قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق فى "اغتيال" زوجها والذى فتح بعد وفاته فى 2004.

وقدم محاميا عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان الاستئناف سبتمبر 2015 بعد حكم أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق بحجة أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن "أحدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".

وطلب المحاميان أيضا إلغاء شهادة خبير أساسية فى التحقيق. وكانت النيابة العامة قد طلبت تأكيدا على انتهاء التحقيق. بينما أكد مصدر قضائى أن المحكمة ستصدر قرارها فى جلسة مغلقة صباح الجمعة.

وكان القضاة الثلاثة المكلفين بالملف فى نانتير بضواحى باريس، اعتبروا العام الماضى "أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وأنه لا توجد "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعى نانتير.

القضاء الفرنسى يحسم قرار بشأن استئناف قضية اغتيال عرفات يونيو القادم