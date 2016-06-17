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تقرير بالأرقام – كيف يؤثر موعد التصنيف على موقع مصر بين منتخبات إفريقيا؟

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تقرير بالأرقام – كيف يؤثر موعد التصنيف على موقع مصر بين منتخبات إفريقيا؟ تقرير بالأرقام – كيف يؤثر موعد التصنيف على موقع مصر بين منتخبات إفريقيا؟

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحادات الإفريقية بإصدار تصنيف استثنائي آخر يوم 21 يونيو المقبل، فهل يؤثر الموعد على ترتيب مصر قبل قرعة تصفيات كأس العالم روسيا 2018؟

يجيب على ذلك موقع (WeGlobalfootball) المتخصص في حسابات التصنيف الشهري للفيفا ويملك قاعدة بيانات خاصة بحسابات التصنيف.

وينشر FilGoal.com من خلال حسابات الموقع السابق كيف أثر الإعلان عن التصنيف في الأسبوع الأول من يونيو على وقوع مصر في الفئة الثانية، وما المتوقع عندما يعلن تصنيفا استثنائيا يوم 21 يونيو الجاري.

** ملحوظة: الأرقام التالية اجتهادات نظرا لتعقيد حسابات التصنيف الشهري الخاص بالفيفا وليس بالضرورة أن تكون نسبة صحتها 100%.

- يحتسب التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي على حسب عدد النقاط في آخر أربع سنوات.

وتتصارع مصر مع تونس على مقعد واحد من التصنيف الأول للاتحاد الدولي، فيما ضمنت منتخبات الجزائر وكوت ديفوار وغانا والسنغال مواقعها في التصنيف الأول.

- من خلال نتائج مباريات الجولة الأخيرة في تصفيات أمم إفريقيا، فقد أظهر الموقع المتخصص النقاط المحتسبة للمنتخبات وتصنيفها كالتالي: ولــــكن

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هناك تسعة منتخبات فقط استقرت في موقعها بالتصنيف، أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الأول، وأربعة منتخبات في التصنيف الرابع، بجانب الكونجو الديمقراطية في التصنيف الثاني.

ما دون ذلك يتحرك (حسب الإعلان عن موعد التصنيف في شهر يونيو) والسبب لأن الحسابات تعتمد على عدد النقاط في آخر أربع سنوات، وهناك مباريات أقيمت للمنتخبات في مطلع شهر يونيو 2012.

وعندما أعلن عن التصنيف في السابع من يونيو الجاري في موعد استثنائي، فهذا يعيدنا أربع سنوات وتحديدا في التاسع من يونيو 2012 عندما فازت تونس على الرأس الأخضر 2-1 خارج ملعبها. (تذكر هذه المباراة هي المحورية)

بالنسبة لمصر

الإعلان عن التصنيف في هذا التاريخ سيجعلنا ننظر لتاريخ مواجهات مصر في هذه الفترة قبل أربع سنوات.

ويتضح أن مصر فازت على غينيا 3-2 خارج ملعبها لكن خسرت من أفريقيا الوسطى بالنتيجة نفسها في القاهرة في تاريخ 10 يونيو و15 يونيو من عام 2012.

تلك النتائج أثرت على نقاط مصر في العام الأول والأمر ذاته بالنسبة لتونس إذا ما أعلن عن التصنيف في الموعد الاستثنائي المذكور.

لذا وضعت مصر في خطابها الذي نشره FilGoal.com للفيفا الفائز بالمقعد الخامس في التصنيف الأول سيتغير حسب الأيام أي أن الرأس الأخضر سيكون خامسا يوم السادس من يونيو، وتونس تصبح خامسا إذا أعلن يوم السابع من يونيو.

ثم تستعيد مصر المقعد من يوم العاشر من يونيو. (أي بعد عدم احتساب نقاط مواجهة تونس والرأس الأخضر).

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وعاد موقع (WeGlobalfootball) في نشر توقعه النهائي لشكل تصنيف المنتخبات الـ20 التي سيجرى بينها القرعة عندما يُعلن بشكل رسمي يوم 21 يونيو الجاري.

شاهده

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هذا التصنيف وضع مصر في المقعد الخامس بفارق 18 نقطة فقط عن تونس التي جاءت سادسا في التصنيف الثاني.

لكن لماذا يوم 21 يونيو الذي اختاره الفيفا؟

تقام قرعة تصفيات كأس العالم 2018 يوم 24 يونيو واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الموعد الأقرب بالنسبة للقرعة.

وقد يريد الفيفا من خلال هذا الموعد طبقا لأغراض الشفافية واللعب النظيف الابتعاد تماما عن تلاحم مباريات المنتخبات الأربعة في النصف الأول من شهر يونيو.

وبالتالي ستكون أول المباريات التي تدخل حسابات منتخب مصر هي تعادله خارج ملعبه يوم 30 يونيو 2012 ضد إفريقيا الوسطى 1-1.

بينما تبدأ الحسابات بالنسبة لتونس بداية من مواجهة إيران يوم 15 أغسطس 2012 التي انتهت بالتعادل 2-2.

غير أن منتخب الرأس الأخضر سيبدأ حساباته من مباراته ضد الكاميرون في تاريخ التاسع من أغسطس 2012 التي فاز فيها 2-0.

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فيديو اليوم السابع

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