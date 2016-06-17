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فوائد مذهلة للبندق.. أبرزها تعزيز صحة الدماغ والدورة الدموية

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فوائد مذهلة للبندق.. أبرزها تعزيز صحة الدماغ والدورة الدموية فوائد مذهلة للبندق.. أبرزها تعزيز صحة الدماغ والدورة الدموية
البندق يحتوى على الفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف والدهون الصحية، لكنه مرتفع نسبيًا فى السعرات الحرارية والألياف الغذائية المفيدة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Livestrong”، أن البندق مصدر غنى بالفيتامينات والفوائد التى تشمل:

• يعزز صحة الدماغ ويحسن الدورة الدموية


>المواد الكيميائية النباتية الموجودة فى البندق تحتوى على الفلافونويد، التى تدعم صحة الدماغ، وتحسن الدورة الدموية وتقلل من الأعراض المرتبطة بالحساسية.

• يعزز صحة القلب ويخفض الكولسترول


>البندق يحتوى على الصحية التى يمكن أن تحمى القلب من الأمراض، حيث يحتوى على نسب عالية من الدهون غير المشبعة ومصدر جيد لحمض الأوليك، ويمكن أن يساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ “LDL”، ويمكن أن يرفع مستويات الكولسترول الجيد “HDL” فى الجسم.

• يعزز صحة الجلد والشعر والأظافر


>البندق يحتوى على كمية مرتفعة من فيتامين E المهم فى الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر، كما يحتوى على فيتامين ب المهمة فى الحفاظ على صحة الخلايا.

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