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اليوم.. جنازة عسكرية لمجند استشهد فى العريش بمسقط رأسه بالمحلة

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اليوم.. جنازة عسكرية لمجند استشهد فى العريش بمسقط رأسه بالمحلة اليوم.. جنازة عسكرية لمجند استشهد فى العريش بمسقط رأسه بالمحلة
تشييع مديرية أمن الغربية، اليوم، عقب صلاة الجمعة جنازة المجند رمضان حمدى أبو عمارة بالقوات المسلحة، الذى استشهد أمس الخميس فى عملية إرهابية بالعريش، وأعلنت مديرية أمن الغربية عن تشييع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بقرية سندسيس مركز المحلة.

ومن المقرر أن يتقدم الجنازة اللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والعميد طارق داوود مأمور مركز المحلة والعقيد أحمد يحيى المستشار العسكرى لمحافظة الغربية.


>بالصور.. محافظ الغربية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد مركز قطور فى العريش
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