جهاز المنتخب يوضح فائدة التصنيف الأول لمصر

يرى أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن وقوع مصر بالتصنيف الأول في قرعة كأس العالم لها فائدة كبرى في الفترة المقبلة.

وأعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرصة إيقاع مصر بالتصنيف الأول بعد شكوى تقدم بها الاتحاد المصري بسبب إعلان تصنيف استثنائي.

وقال نبيه عبر قناة الحياة: "العودة للتصنيف الأول هي إعادة منتخب مصر لمكانها الطبيعي بعد مجهود كبير بذل في الفترة الماضية".

وأفند "تأهلنا لأمم إفريقيا بعد غياب ثلاث سنوات، أصبح هناك قواما يعتمد عليه المنتخب لأول مرة بشكل ثابت، كما أن التصنيف الأول هي خطوة لاستعادة موقعنا الطبيعي".

وتابع مساعد كوبر "أحب أن أكون تصنيف أول، لأن هذا سيجعلنا مطلوبين لخوض مباريات كبرى مع منتخبات كبرى وهي خطوة بخطوة لكي نكون الأول إفريقيا والتاسع عالميا مثلما كنّا".

وحول الابتعاد عن منتخبات التصنيف الأول، أكد نبيه "من أجل التأهل ستلعب مباريات صعبة، سواء كنت تصنيف أول أو ثاني.. لابد أن تخوض مباريات قوية".

ووجه نبيه الشكر للجانب الإداري الذي سعى لتقديم الشكوى واستعادة حق مصر بعد الظلم الذي وقع في التصنيف الاستثنائي الذي جاء بتونس في المكانة الأولى.

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