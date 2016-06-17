وكيل لجنة التعليم بالبرلمان يهدد بمقاطعة جلسات الموازنة.. اعرف السبب

و حذر برعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من عدم الوفاء بذلك و أثره عالمياً، لافتاً إلى أن التعليم بحاجة ملحة للتطوير ووضع النسبة المقررة له من الدخل القومى كاملة بالموازنة حتى تتمكن الدولة من النهوض بالتعليم و تحديث المنظومة كاملة.
و يذكر أن أزمة الاستحقاقات الدستورية الموضوعة لقطاعات التربية و التعليم و التعليم العالى و البحث العلمى و الصحة لازالت قائمة، رغم قرب الانتهاء من وضع المسودة النهائية للموازنة العامة للدولة " 2016 – 2017".
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