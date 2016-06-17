وكيل لجنة التعليم بالبرلمان يهدد بمقاطعة جلسات الموازنة.. اعرف السبب

هدد عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بعدم حضور جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة بالبرلمان، حال عدم الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الموضوعة للتعليم، لأن ذلك سيكون مخالفاً لما أقسم به النواب على الالتزام بالدستور.

و حذر برعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من عدم الوفاء بذلك و أثره عالمياً، لافتاً إلى أن التعليم بحاجة ملحة للتطوير ووضع النسبة المقررة له من الدخل القومى كاملة بالموازنة حتى تتمكن الدولة من النهوض بالتعليم و تحديث المنظومة كاملة.

و يذكر أن أزمة الاستحقاقات الدستورية الموضوعة لقطاعات التربية و التعليم و التعليم العالى و البحث العلمى و الصحة لازالت قائمة، رغم قرب الانتهاء من وضع المسودة النهائية للموازنة العامة للدولة " 2016 – 2017".

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