أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكيل لجنة التعليم بالبرلمان يهدد بمقاطعة جلسات الموازنة.. اعرف السبب

Google+ Print
وكيل لجنة التعليم بالبرلمان يهدد بمقاطعة جلسات الموازنة.. اعرف السبب وكيل لجنة التعليم بالبرلمان يهدد بمقاطعة جلسات الموازنة.. اعرف السبب
هدد عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بعدم حضور جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة بالبرلمان، حال عدم الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الموضوعة للتعليم، لأن ذلك سيكون مخالفاً لما أقسم به النواب على الالتزام بالدستور.

و حذر برعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من عدم الوفاء بذلك و أثره عالمياً، لافتاً إلى أن التعليم بحاجة ملحة للتطوير ووضع النسبة المقررة له من الدخل القومى كاملة بالموازنة حتى تتمكن الدولة من النهوض بالتعليم و تحديث المنظومة كاملة.

و يذكر أن أزمة الاستحقاقات الدستورية الموضوعة لقطاعات التربية و التعليم و التعليم العالى و البحث العلمى و الصحة لازالت قائمة، رغم قرب الانتهاء من وضع المسودة النهائية للموازنة العامة للدولة " 2016 – 2017".

- البرلمان يبدأ مناقشة قانون "القيمة المضافة" يوليو المقبل.. وزير المالية: تطبيقه خلال شهر من إقراره.. الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتصالح الضريبى.. وعلى مصيلحى: حماية الشرائح الأولى بالرعاية
>

- بعد اقترابها من المليار.. تعرف بالأرقام على تفاصيل موازنة البرلمان..442 مليونا مكافآت وبدلات الأعضاء.. ومليون و436 ألف جنيه"مياه ونور"..و11 مليونا ايجار جراج التحرير.. و1.43مليون جنيه للأدوات الكتابية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365