اخبار العراق .. مقتل قائد شرطة "طوز خورماتو" بنيران "داعش" شمالى العراق

هاجم مسلحو تنظيم"داعش" الإرهابى ثلاث قرى غرب قضاء "طوزخورماتو" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق مساء اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل قائد شرطة القضاء.

وقالت مصادر محلية فى القضاء إن مواجهات بين فوج طوارئ طوز خورماتو ومسلحى داعش أسفرت عن مقتل مدير شرطة القضاء العقيد مصطفى حسن، مشيرة إلى أن العقيد كان قائدا لعمليات آمرلى أثناء حصارها من داعش قبل تحرير المنطقة من قبضة التنظيم.

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