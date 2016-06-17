ننشر قرارات وتوصيات المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية دورة ٢٠١٦

وما يلى هو نص قرارات المجمع :

أسفرت الجلسة العامة الختامية للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية التى انعقدت صباح أمس الخميس، برئاسة قداسة البابا تواضروس عن حزمة من القرارات والتوصيات كان من أبرزها إعادة انتخاب نيافة الأنبا رافائيل سكرتيرا للمجمع وكذلك باقى فريق السكرتارية المساعد.

أولا : قرارات المجمع المقدس:

1- انتخاب نيافة الأنبا رافائيل سكرتيرا للمجمع المقدس وكذلك انتخاب سكرتارية المجمع

- نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير

>- نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبى أمريكا

>- نيافة الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء

>وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى

2- قرارات بخصوص الاعتراف بالأديرة :

- الاعتراف بدير القديسة الشهيدة دميانة والأنبا مويسيس للراهبات فى إيبارشية البلينا .

>- الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة بداوسنفل- أتلانتا جورجيا - إيبارشية جنوب الولايات المتحدة الأمريكية

>- الاعتراف بدير القديس العظيم الأنبا موسى القوى بطريق العلمين

ثانيا : توصيات لجان المجمع المقدس

>1.توصيات لجنة الأسرة :

>- مراجعة جميع مراكز المشورة على مستوى الكرازة لتوحيد منهج معتمد وتحديد مراكز معتمدة كنسيا لاستخراج شهادات الدورات اللازمة لإتمام الزواج ويعمل بهذه الشهادات إجبارياً من أول يوليو 2017

2. توصيات لجنة الرعاية والخدمة :

>- التزام الكنائس بتعيين نسبة خمسة فى المائة من المعاقيين فى العمالة بالكنيسة ومشاريعها بقدر الإمكان

3. توصيات لجنة الطقوس :

>- إدراج ظهور السيدة العذراء فى إدفو - إيبارشية أسوان - فى عام 1982 ضمن ظهورات السيدة العذراء فى الكنيسة القبطية.

- صلوات الليتورجية لها قدسيتها وكرامتها ووقار ممارستها الأصلية لذا توصى اللجنة بعدم الخروج عن اللياقة فى الممارسة باستخدام المجسمات والتماثيل أو ما إليه.

- إنشاء مدرسة للشمامسة فى كل إيبارشية واقترح الحاضرون أن السن الأدنى للرسامة فى رتبه إبصالتس تكون 6 سنوات وألا يرسم شماس فى أى درجة إلا بيد أسقفه.

- لا يجب أن نضيف أو نحذف أى عبارة فى طقس القداس الإلهى إلا بعد إقرارها من المجمع المقدس.

- ملابس الخدمه الكهنوتية تميز الرتب وتتناسب مع طبيعة كل منها ، فالقس والقمص لهما أن يلبسا طيلسانة وليس التاج ويلبسا البرنس ولكن بدون حرملة أو قصلة أما التاج فهو خاص بالأسقف، وكذلك القصلة ( الكلوسة ) فى البرنس التى تطورت إلى الحرملة لذا توصى اللجنة بالالتزام بما هو مستقر بالكنيسة.

وكان مقررو اللجان الفرعية قد عرضوا تقارير بأنشطة لجانهم خلال العام المنصرم قبل أن يصدر المجمع قراراته وتوصياته النهائية.

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