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"أوقاف سوهاج": خطبة الجمعة اليوم بعنوان "فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها"

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"أوقاف سوهاج": خطبة الجمعة اليوم بعنوان "فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها" "أوقاف سوهاج": خطبة الجمعة اليوم بعنوان "فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها"
قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سوف يتناول الأئمة والخطباء الموضوع من خلال الحديث عن فضل الإنفاق فى سبيل الله ومنزلة الصدقة وأهميتها فى الإسلام، وأثر الصدقة على الفرد والمجتمع وسبل تعظيم الصدقة فى الإسلام.


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