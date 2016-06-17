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فوائد لا تعرفها عن "السوبيا".. تعوض نقص الماء وتمد الجسم بالطاقة

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فوائد لا تعرفها عن "السوبيا".. تعوض نقص الماء وتمد الجسم بالطاقة فوائد لا تعرفها عن "السوبيا".. تعوض نقص الماء وتمد الجسم بالطاقة
تختلف الآراء حول مشروب شهير على موائد رمضان وهو "السوبيا" حيث يراه بعض الأطباء أنه يمد بالسعرات الحرارية، ولكن لا يستطيع أحد إنكار فوائده.

تحتوى "السوبيا" على اللبن، النشا، الفانيليا، السكر، جوز الهند، والماء، حيث يتم خلط السكر والفانيليا وجوز الهند معًا ثم نضيف لهم اللبن حتى يصبح الخليط سميكًا ثم يضاف إليه الماء على حسب الحاجة ويقدم عليه بعض الشوفان والزبيب لزيادة قيمته الغذائية.

ويشير الموقع الأمريكى "FITNESS" إلى أن اللبن هو أهم مصدر من مصادر الكالسيوم حيث يحتفظ بهذه القيمة وإن تمت إضافته إلى المشروبات ومن بينها "السوبيا"، مضيفًا: "كل المكونات التى يحتوى عليها هذا المشروب تمد الجسم بالطاقة التى افتقدها من الحر ونقص المياه منه، وإضافة الشوفان والشعير يمد الجسم بالألياف الغذائية التى تساعد على تنظيم حركة الأمعاء".

وفى مقابل كل هذه المكونات المفيدة يخشى خبراء التغذية نظرًا لكمية السكر الكبيرة التى يحتوى عليه مشروب السوبيا ومن ذلك السعرات الحرارية الكثيرة التى يضيفها للجسم وهو ما يكون ، وينصح بعدم تخزين السوبيا بعد تحضيرها فترة طويلة حتى لا تفقد قيمتها.


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مصر 365

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