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تجديد حبس سائق 15 يوماً لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالخليفة

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تجديد حبس سائق 15 يوماً لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالخليفة تجديد حبس سائق 15 يوماً لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالخليفة
جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل بالإكراه فى منطقة الخليفة.

قررت نيابة الخليفة الجزئية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام، فى وقت سابق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل بالإكراه فى منطقة الخليفة.

كانت قد تمكنت مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط "رضا.ع.م" 28 سنة سائق عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" ومشغولات ذهبية، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات كرها من إحدى الفتيات، وبتكثيف التحريات تم العثور على المجنى عليها "دنيا.إ" 30 سنة ربة منزل مصابة بجرح قطعى بالوجه.

وبعرض المضبوطات عليها تعرفت عليها واتهمته بسرقتها بالإكراه وإحداث إصابتها المنوه عنها، وقررت أنها كانت فى طريقها للإبلاغ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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