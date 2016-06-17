أسامة نبيه: أتمنى احتراف رمضان صبحي.. نريد 30 منه في مصر

يتمنى أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر خروج رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب للاحتراف في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وتلقى رمضان صبحي عرضا رسميا من ستوك سيتي الإنجليزي كما دخل تشيلسي في سباق ضمه. (التفاصيل)

وقال نبيه عبر قناة الحياة: "احتراف رمضان إضافة لنا ولمصر كلها، أتمنى 20 أو 30 رمضان الفترة المقبلة".

وأضاف "ليس رمضان فقط، بل محمود عبد المنعم (كهربا) ومصطفى فتحي ومحمد هاني، هناك عناصر كثيرة من الممكن أن تحترف في أوروبا.. فقط افتح الباب قليلا".

وتابع "أتمنى أن نجد في مصر 50 أو 60 رمضان صبحي.. نريد تكرار تجربة محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا وعمر جابر وهذه الأسماء المفرحة".

ويلعب صلاح مع روما والنني في وسط أرسنال بينما يقود هجوم براجا أحمد حسن "كوكا"، فيما انتقل عمر جابر حديثا لبازل السويسري.