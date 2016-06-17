أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أسامة نبيه: أتمنى احتراف رمضان صبحي.. نريد 30 منه في مصر

Google+ Print
أسامة نبيه: أتمنى احتراف رمضان صبحي.. نريد 30 منه في مصر أسامة نبيه: أتمنى احتراف رمضان صبحي.. نريد 30 منه في مصر

يتمنى أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب خروج رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب للاحتراف في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وتلقى رمضان صبحي عرضا رسميا من ستوك سيتي الإنجليزي كما دخل تشيلسي في سباق ضمه. (التفاصيل)

وقال نبيه عبر قناة الحياة: "احتراف رمضان إضافة لنا ولمصر كلها، أتمنى 20 أو 30 رمضان الفترة المقبلة".

وأضاف "ليس رمضان فقط، بل محمود عبد المنعم (كهربا) ومصطفى فتحي ومحمد هاني، هناك عناصر كثيرة من الممكن أن تحترف في أوروبا.. فقط افتح الباب قليلا".

وتابع "أتمنى أن نجد في مصر 50 أو 60 رمضان صبحي.. نريد تكرار تجربة محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا وعمر جابر وهذه الأسماء المفرحة".

ويلعب صلاح مع روما والنني في وسط أرسنال بينما يقود هجوم براجا أحمد حسن "كوكا"، فيما انتقل عمر جابر حديثا لبازل السويسري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب